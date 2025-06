su Rai1 Tim Summer Hits ha interessato 2.593.000 spettatori pari al 18.7% di share (Buonanotte di 29 minuti a 1.308.000 e il 14.7%). Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.156.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Nino Benvenuti – Una Leggenda Italiana intrattiene 235.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 Mondiale per Club Live incolla davanti al video 634.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (643.000 – 4.1%), FarWest segna 592.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.285.000 spettatori (11%). Su La7 Propaganda Live Best raggiunge 413.000 spettatori e il 3.6%.