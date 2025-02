Ascolti tv venerdì 14 febbraio: Sanremo 2025, Tutti a bordo

Su Rai 1, la quarta serata deldedicata alle cover, è stata seguita da 13.187.000 spettatori pari al 70.4% di share, preceduta da Sanremo Start visto da 13.223.000 spettatori pari al 55.7%. Nel dettaglio, la prima parte è stata seguita da 16.224.000 spettatori pari al 68.9% e la seconda parte da 9.560.000 spettatori pari al 73.7%. Su Canale 5è stato visto da 828.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su Rai 2ottiene 310.000 spettatori pari all’1.3%. Su Italia 1conquista 744.000 spettatori (3.1%). Su Rai 3registra 454.000 spettatori e il 2%. Su Rete 4totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (3.9%). Su La7raggiunge 153.000 spettatori e lo 0.8%. Su Tv8registra 167.000 spettatori con lo 0.7%. Sul Noveraduna 298.000 spettatori (1.4%).

Su Rai 1 Primafestival ottiene 9.740.000 spettatori (44.9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia è seguito da 1.936.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rai 2 TG2 Post conquista 268.000 spettatori con l’1.1%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine registra 1.000.000 spettatori (4.3%). Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre è visto da 875.000 spettatori (3.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.163.000 spettatori (4.8%). Su Rete 4 4 di Sera ha ottenuto 838.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 676.000 spettatori e il 2.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.041.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 4 Hotel totalizza 257.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 382.000 spettatori con l’1.6%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha conquistato 3.785.000 spettatori pari al 26.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.900.000 spettatori pari al 28.5%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha ottenuto 2.290.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro ha registrato 3.151.000 spettatori (19.3%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (471.000 – 3.6%), Blue Bloods totalizza 506.000 spettatori con il 3.2% nel primo episodio e 642.000 spettatori con il 3.4% nel secondo episodio. Su Italia 1 Studio Aperto Mag conquista 493.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 548.000 spettatori (3%). Su Rai 3 le news dei TGR tengono informati 2.398.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 997.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n. 0 sigla 825.000 spettatori (4%). Su Rete 4 La Promessa appassiona 886.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia ottiene 319.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 252.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 429.000 spettatori con il 2.3%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

