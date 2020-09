Ascolti tv venerdì 11 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 settembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la replica dello spettacolo di Panariello Conti Pieraccioni, su Rai 3 in prima tv il film Cuori puri. Su Canale 5 invece Il Volo – 10 anni insieme. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 11 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 11 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la replica di Panariello, Conti, Pieraccioni: lo Show ha conquistato 2.258.000 spettatori pari al 12,9% di share. Su Canale 5 il concerto de Il Volo – 10 anni Insieme ha raccolto davanti al video 2.075.000 spettatori pari al 10,7% di share. Su Rai 2 la serie NCIS ha interessato 1.331.000 spettatori pari al 6,2% di share mentre The Rookie 1.103.000 persone (5,7%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 874.000 spettatori (5,3%). Su Rai 3 il film Cuori Puri ha raccolto davanti al video 886.000 spettatori pari ad uno share del 4,4%. Su Rete 4 Quarto Grado ha totalizzato un ascolto medio di 1.334.000 spettatori con l’8,7% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 777.000 spettatori con uno share del 5,4%. Su TV8 X Factor – Il Sogno ha segnato l’1,4% con 267.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto 3.691.000 spettatori con il 17,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.198.000 spettatori con uno share del 14,9%. Su Rai 2 Tg2 Post ha totalizzato il 3.8% con 821.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 866.000 spettatori con il 4,1%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema ha convinto 894.000 spettatori pari al 4,4% mentre a seguire Un Posto al Sole ha appassionato 1.419.000 spettatori pari al 6,7%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.258.000 persone (6,1%) nella prima parte e 1.397.000 (6,5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.466.000 spettatori (6,9%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 con Reazione a Catena hanno giocato 3.577.000 spettatori (23,4%). Su Canale 5 Caduta Libera ha appassionato 2.517.000 con il 17,1% di share.

