Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 10 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco. Su Rai 3 La casa di Ninetta. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Aquaman e il regno perduto. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 10 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 10 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Dalla Strada al Palco Special interessa 2.977.000 spettatori pari al 21% di share dalle 21:53 alle 00:17. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista 1.974.000 spettatori con uno share del 17.2% dalle 21:59 alle 1:19. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 781.000 spettatori pari al 4.3% e Oltre il Paradiso 722.000 spettatori pari al 5%. Su Italia1 Aquaman e il regno perduto incolla davanti al video 981.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 La casa di Ninetta segna 708.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 1.071.000 spettatori (8.7%). Su La7 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche raggiunge 393.000 spettatori e il 2.3%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.309.000 spettatori (23.1%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.444.000 spettatori (27.5%) dalle 20:47 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.721.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.507.000 spettatori pari al 22.8% dalle 20:49 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 580.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 919.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.374.000 spettatori (7.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.489.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 958.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 899.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde conquista 662.000 spettatori (3.5%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.769.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.175.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.696.000 spettatori (15.9%), mentre Caduta Libera convince 2.441.000 spettatori (17.8%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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