Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.309.000 spettatori (23.1%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.444.000 spettatori (27.5%) dalle 20:47 alle 21:45. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.721.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.507.000 spettatori pari al 22.8% dalle 20:49 alle 21:52. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 580.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 919.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.374.000 spettatori (7.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.489.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 958.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 899.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Barbero Risponde conquista 662.000 spettatori (3.5%).