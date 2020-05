ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 9 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 spazio a Roberto Benigni con La lettura dei Dieci Comandamenti, mentre su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 8, con lo scontro acceso tra Web e Tv. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 9 maggio 2020?

Ascolti tv 9 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda in replica Roberto Benigni con la lettura dei Dieci comandamenti, conquistando 3.466.000 spettatori pari al 14.2% di share. Ma ad aver vinto la battaglia per gli ascolti è stata la replica di Ciao Darwin – Terre Desolate che, con la puntata Web contro Tv, ha appassionato 4.992.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Rai 2 Petrolio Antivirus invece è stato seguito da 1.067.000 spettatori con il 4.3% di share, mentre su Rai 3 Liberi tutti ha catturato l’attenzione di 1.119.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

Su Italia 1 il film d’animazione Richard – Missione Africa ha interessato 1.216.000 spettatori (4.6%), mentre su Rete 4 Stasera Italia ha totalizzato 811.000 spettatori con il 3.1% di share. Su La7 La Caccia ha coinvolto 630.000 spettatori agli ascolti con uno share del 2.6%. Su Tv8 007 – Mai dire Mai ha raccolto 446.000 spettatori con l’1.8%. Su Nove Broken City ha raccolto 571.000 spettatori e il 2.3% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.162.000 spettatori con uno share del 19.6%. Su Rai3 Aspettando le Parole della Settimana piace a 1.675.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.8% con 1.256.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.206.000 telespettatori con il 4.7% nella prima parte e 1.278.000 (4.8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.401.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 626.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 290.000 spettatori e l’1.1%

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 su Rai1 L’Eredità per l’Italia ha ottenuto un ascolto medio di 3.365.000 spettatori (19.2%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.208.000 spettatori con il 15.2% di share e Avanti un Altro! ne segna 3.327.000 con il 17.8% di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI