Ascolti tv sabato 6 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 6 giugno 2020? Ieri sera Rai 1 ha voluto rendere omaggio a Pippo Baudo, mandando in onda la replica di Buon compleanno Pippo, un programma dell’anno scorso (pensato per festeggiare i suoi 60 anni di carriera), ma che è tornato in tv per festeggiare ancora una volta insieme gli anni del conduttore (che quest’anno soffia 84 candeline). Su Canale 5, un’altra replica con Bonolis e Ciao Darwin 7. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 6 giugno 2020?

Ascolti tv 6 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1, Buon compleanno Pippo per festeggiare gli 84 anni di Baudo è stato seguito da 2.204.000 spettatori agli ascolti con il 13% di share, mentre su Canale 5 la replica della puntata Belli contro Brutti di Ciao Darwin 7 ha interessato 3.257.000 spettatori con il 18.3% di share, un vero successo considerando i numeri di Rai 1. Su Rai 2 Petrolio Antivirus invece ha coinvolto 812.000 spettatori agli ascolti con il 3.8% di share, mentre su Rai 3 Liberi Tutti ha appassionato 610.000 spettatori con il 3% di share. Su Italia 1, il film Asterix alle Olimpiadi invece ha coinvolto 1.274.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend – Speciale totalizza un a.m. di 695.000 spettatori (3.2%). Su La7 Witness – Il testimone ha registrato 938.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Tv8 007 – Vendetta privata segna 453.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Storia di una ladra di libri è seguito da 518.000 spettatori con il 2.6%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.648.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 3.955.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Italia1 CSI 7 ha registrato 890.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Aspettando le Parole – dalle 20.47 alle 22.02 – interessa 1.265.000 spettatori pari al 5.6% (presentazione a 901.000 e il 4.4%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 923.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 986.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.255.000 spettatori (5.7%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 483.000 spettatori pari al 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica ha raccolto 393.000 spettatori con l’1.9%. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.367.000 spettatori pari al 17.9%, mentre L’Eredità è vista da 3.647.000 spettatori con il 22.4%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo ha intrattenuto 1.760.000 spettatori (14%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.636.000 spettatori con il 16.7% 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

