Ascolti tv sabato 4 luglio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4 luglio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda in replica l’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, mentre su Canale 5 è andata in onda un’altra replica di Ciao Darwin. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 4 luglio 2020?

Ascolti tv 4 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 l’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani ha interessato 2.074.000 spettatori pari al 12.7% di share, mentre su Canale 5 la replica di Ciao Darwin con Giovani contro Mature e Padre Natura ha coinvolto 2.326.000 spettatori pari al 16.2% di share, incoronando (per pochi punti) Canale 5 come re degli ascolti della serata. Su Rai 2 il film in prima tv Lo specchio della vendetta ha interessato 860.000 spettatori (5.1%). Su Italia 1 Alla Ricerca dell’Isola di Nim ha intrattenuto 792.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Audace colpo dei Soliti Ignoti ha raccolto davanti al video 755.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 956.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Philadelphia ha registrato 534.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Quattro Matrimoni e un Funerale ha raccolto 373.000 spettatori con il 2.3%. Su Nove Pietro Maso – Io ho Ucciso ha raccolto 307.000 spettatori e l’1.8% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè sigla il 16.6% con 2.793.000 spettatori. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.695.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Novantesimo Minuto Goal si porta al 6.2% di share con 1.069.000 spettatori. Su Rai3 La mia Passione piace a 613.000 spettatori (3.7%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.9% con 824.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 845.000 telespettatori con il 5.2% nella prima parte e 1.094.000 (6.4%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 692.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 195.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 234.000 spettatori e l’1.4%

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.666.000 spettatori (14.6%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 2.868.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.089.000 spettatori con il 9.8% di share e Avanti un Altro! ne segna 1.689.000 con il 13.2% di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 7: chi è Terrance Miguel Hay, Padre Natura stasera (4 luglio 2020) Ciao Darwin 7: stasera la replica Giovani contro Mature. Ecco chi è Padre Natura Alla ricerca dell’isola di Nim, il film: trama, cast, streaming