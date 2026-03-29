Ascolti tv sabato 28 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 28 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Canale 5 Amici, il serale. Su Rete 4 Pari e dispari. Su Italia 1 Cattivissimo me 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 28 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.