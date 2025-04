Su Rai1 lo Speciale Porta a Porta dedicato a Papa Francesco ha interessato 2.321.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale5 la sesta puntata del Serale di Amici ha totalizzato 3.926.000 spettatori con uno share del 26,3%.

Su Rai2 la serie F.B.I. ha registrato 896.000 spettatori pari al 5,1% di share e a seguire F.B.I. International ha conquistato 714.000 spettatori pari al 4,9%. Su Italia1 il film King – Un cucciolo da salvare ha raccolto davanti al video 939.000 spettatori, per uno share del 5,6%. Su Rai 3 Liliana è stato la scelta di 785.000 spettatori per il 4,7%. Su Rete4 il film Inside Man ha appassionato 583.000 spettatori (3,8%).

Su La7 In Altre Parole ha segnato 1.148.000 spettatori con il 6,9% di share. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha siglato 419.000 spettatori (2,6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha catturato l’attenzione di 396.000 spettatori con il 2,5%.

Su Canale5 Striscia la Notizia ha intrattenuto 3.080.000 spettatori con il 17,8% di share. Su Rai2 il TG2 Post ha interessato 806.000 spettatori con il 4,6%. Su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha appassionato 1.163.000 spettatori con il 6,8%.

Su Rai3 Un Alieno in Patria è stato la scelta di 774.000 spettatori con il 4,5%. Su Rete4 Quattro di Sera Weekend ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori (4,6%) nella prima parte e 740.000 spettatori (4,2%) nella seconda parte. Su Tv8 Quattro Ristoranti è stato seguito da 363.000 spettatori pari al 2,3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha conquistato 325.000 spettatori (1,9%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità ha fatto giocare 3.430.000 spettatori pari al 25,1% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! Story ha appassionato 2.366.000 spettatori con il 18,2%. Su Rai2 il TGSport Sera ha informato 268.000 spettatori con il 2,7% e Dribbling ne ha contati 310.000 con il 2,9%, mentre a seguire la serie Blue Bloods ha segnato 462.000 spettatori con il 3,6% nel primo episodio e 608.000 spettatori con il 3,9% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 489.000 spettatori, per uno share del 4,1% e C.S.I. Miami 529.000 spettatori con il 3,6%. Su Rai3 i TGR hanno informato 2.138.000 spettatori pari al 15%, mentre Blob ha raccolto davanti al video 857.000 spettatori pari al 5,4%.

Su Rete4 La Promessa ha appassionato 708.000 spettatori con il 4,6%. Su Tv8 MasterChef ha registrato 239.000 spettatori con il 2,3%. Sul Nove Little Big Italy ha raggiunto 295.000 spettatori e il 2,3%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

