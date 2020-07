Ascolti tv sabato 25 luglio 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 luglio 2020? Su Rai 1 è andato in onda Una storia da cantare, mentre su Canale 5 è stata trasmessa una puntata in replica di La sai l’ultima?. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 luglio 2020?

Ascolti tv 25 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Rai1 – Una Storia da Cantare: 1.833.000 di spettatori (13% di share)

Canale 5 – La Sai l’Ultima?: 1.450.000 (9,7%)

Rai3 – Per un Pugno di Dollari: 1.070.000 (6,6%)

Rete4 – Una Vita: 963.000 (6,3%)

Rai2 – Assediati in Casa: 858.000 (5,4%)

Italia 1 – I Goonies: 775.000 (5,1%)

La7 – Risvegli: 624.000 (4%)

Tv8 – Quattro Matrimoni e un Funerale: 449.000 (2,9%)

Nove – Tutta la Verità: 285.000 (1,8%)

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Rai 1 – Techetechetè: 3.125.000 di spettatori (18,9%)

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.190.000 (13,3%)

Rete 4 – Stasera Italia Weekend: 1.011.000 (6%)

Italia 1 – CSI: 956.000 (5,8%)

Rai2 – Novantesimo Minuto: 946.000 (5,5%)

La7 – In Onda: 862.000 (5,2%)

TV8 – 4 Ristoranti: 428.000 (2,6%)

Rai3 – La mia Passione: 410.000 (2,5%)

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 198.000 (1,2%)

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Rai1 – Reazione a Catena: 3.208.000 di spettatori (25,7%)

Canale 5 – Avanti un Altro: 1.654.000 (13,9%)

Italia 1 – Dr. House: 646.000 (4,4%)

Rai2 – NCIS Los Angeles: 594.000 (4,2%)

Rai3 – Blob: 587.000(4,1%)

Rete4 – Hamburg Distretto 21: 249.000 (1,8%)

