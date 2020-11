Ascolti tv sabato 21 novembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 novembre 2020? Ieri sera è andata in onda la finale Ballando con le stelle, mentre su Canale 5 la semifinale di Tu si que vales. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 21 novembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 21 novembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è andata in onda la puntata finale di Ballando con le stelle che ha visto trionfare per questa edizione la coppia formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando: la finale ha appassionato 4.944.000 spettatori agli ascolti con il 23.7% di share. Su Canale 5 invece la semifinale di Tu si que vales, con Gerry Scotti in collegamento da casa causa Covid, ha appassionato 5.565.000 spettatori pari al 26% di share, portando a casa la serata. Su Rai 2 invece SWAT ha coinvolto 1.300.000 spettatori (4.6%) e Criminal Minds da 1.045.000 (3.8%). Su Italia 1 il film Il cacciatore la regina di ghiaccio ha coinvolto 1.383.000 spettatori (5.3%), mentre su Rai 3 la puntata di Sapiens – Un solo pianeta ha appassionato 1.142.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello Sciacallo totalizza un a.m. di 904.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Il Ponte sul fiume Kwai ha registrato 289.000 spettatori con uno share dell’1.2%. Su Tv8 The Impossibile ha raccolto 268.000 spettatori con l’1%. Su Nove Tutta la Verità ha raccolto 402.000 spettatori e l’1.6% di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.333.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai3 Le Parole della Settimana piace a 1.768.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 CSI sigla il 4.6% con 1.275.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.213.000 telespettatori con il 4.4% nella prima parte e 1.110.000 (4%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.106.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 443.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 489.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.634.000 spettatori (17.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.290.000 spettatori (22.3%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 2.865.000 spettatori con il 14% di share e Caduta Libera ne segna 3.823.000 con il 16.5% di share.

