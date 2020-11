Ballando con le stelle 2020: classifica finale e la coppia vincitrice

Questa sera, sabato 21 novembre 2020, va in onda la decima e ultima puntata di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci giunto alla sua conclusione per questa edizione. Chi sarà la coppia vincitrice?

LA CLASSIFICA DELLA DECIMA PUNTATA

Di seguito la classifica della decima e ultima puntata:

I FINALISTI

Ecco quindi le coppie finaliste di Ballando con le stelle 2020:

– Paolo Conticini e Veera Kinnunen

– Gilles Rocca e Lucrezia Lando

– Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

– Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

– Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

– Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira

– Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Ballando con le stelle 2020: come si vota

Votare per i vari concorrenti di Ballando con le stelle 2020 è molto semplice. Bisogna farlo tramite social. “Su Twitter e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate). Siete pronti?”, ha spiegato Milly Carlucci. Probabilmente si dovranno votare le coppie preferite attraverso i vari post e verranno conteggiati il numero di “mi piace” per l’appunto per stilare una classifica di gradimento. Addio quindi ai codici del televoto. La votazione probabilmente si aprirà semplicemente nel momento in cui saranno pubblicate le varie foto sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle.

Streaming e tv

Il programma di Milly Carlucci, come detto, va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre) a partire dalle ore 20,35. Subito dopo il Tg1. Non solo tv. Ballando con le Stelle 2020 sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare sia le clip sia le puntate che vi siete persi grazie alla funzione on demand.

