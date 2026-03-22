Ascolti tv sabato 21 marzo: Canzonissima, Amici, Il tempo che ci vuole

Ascolti tv sabato 21 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 21 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 3 Il tempo che ci vuole. Su Rete 4 Nati con la camicia. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Cattivissimo me. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 21 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.