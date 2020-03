Ascolti tv sabato 14 marzo 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 14 marzo 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda un appuntamento prolungato con Soliti Ignoti e Amadeus seguito da Black and White, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di C’è posta per te.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 14 marzo 2020?

Ascolti tv 14 marzo 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Black or White ha conquistato 2.552.000 spettatori pari al 10.1% di share, ma la vincitrice indiscussa del sabato sera è Maria De Filippi che chiude questa stagione di C'è Posta per Te su Canale 5 con 7.185.000 spettatori agli ascolti pari al 28.6% di share. Su Rai2 Petrolio Files – Antivirus³ è stato seguito da 1.467.000 spettatori (5.1%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 3 ha intrattenuto 2.044.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sapines – Un solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.120.000 spettatori pari ad uno share del 4.4%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 946.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Atlantide – Fuga dalla Guerra ha registrato 487.000 spettatori con uno share dell'1.9%. Su Tv8 Agente 007 – Si vive solo due Volte ha raccolto 572.000 spettatori con il 2%. Su Nove Clandestino ha raccolto 291.000 spettatori e l'1% di share. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 19.4% con 6.092.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.967.000 spettatori con uno share del 19.1%. Su Rai3 Poli Opposti piace a 1.415.000 spettatori (4.5%). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 3.9% con 1.199.000 spettatori Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai1 L'Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 4.964.000 spettatori (20.3%) mentre L'Eredità ha giocato con 6.254.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.345.000 spettatori con il 14% di share e Avanti un Altro! ne segna 4.953.000 con il 18.6% di share.