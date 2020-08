Ascolti tv sabato 1 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 1 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda una replica de I migliori anni con Carlo Conti, mentre su Canale 5 va in onda la replica de Lo show dei record con Gerry Scotti e suo figlio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 1 agosto 2020?

Ascolti tv 1 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Una Storia da Cantare ha ottenuto un pubblico di 1.767.000 spettatori pari all’11.7% di share, mentre su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha conquistato 1.275.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 il film Lei è la mia Pazzia ha registrato 988.000 spettatori (6.1%), mentre su Italia 1 L’Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva ha intrattenuto 881.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Per qualche dollaro in più è stato guardato da 973.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%, mentre su Rete4 Una Vita è piaciuto a 849.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Sindrome Cinese ha intrattebuto 387.000 spettatori con uno share del 2.6%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato uno share del 15.6% con 2.495.000 spettatori, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ha conquistato 2.122.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai3 Una Mattina d’Agosto ha divertito 575.000 spettatori (3.6%), mentre su Italia 1 CSI ha raggiunto il 4.8% con 767.000 spettatori.

Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha conquistato 955.000 telespettatori con il 6.3% nella prima parte e 1.199.000 (7.4%) nella seconda, mentre infine su La7 In Onda è stato seguito da 581.000 spettatori (3.6%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha conquistato un pubblico di 1.942.000 spettatori (18.3%) mentre Reazione a Catena ha divertito 3.052.000 spettatori (24.3%). Su Canale 5 The Wall – I Protagonisti ha raggiunto 955.000 spettatori con il 9.3% di share e The Wall 1.515.000 con il 12.4% di share.

