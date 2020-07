Ascolti tv mercoledì 8 luglio: Come sorelle, Techetechete, Chicago Fire

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 8 luglio 2020? Su Rai 1 è andato in onda l’appuntamento con Techetechete dedicato ai Pooh, fino alle ore 22:00, dopodiché è stato sostituito da Cose Nostre – A mani nude, mentre su Canale 5 ha debuttato una nuova serie televisiva turca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 8 luglio 2020?

Ascolti tv 8 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 l’appuntamento con Cose Nostre ha interessato 1.049.000 spettatori pari al 5.6% di share, mentre Canale 5 punta alla vittoria con la prima tv di Come sorelle, una serie turca a metà tra la commedia e il dramma che ha coinvolto 2.472.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai 2, NCIS invece ha interessato 1.015.000 spettatori pari al 4.9% di share., mentre su Italia 1 l’appuntamento con Chicago Fire anche stasera ha interessato 1.253.000 spettatori (6.5%). Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha appassionato 1.793.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%. Su Rete4 Delitti Inquietanti totalizza un a.m. di 944.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Amore mio, aiutami ha registrato 611.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Perché te lo dice mamma ha segnato il 2.1% con 406.000 spettatori mentre sul Nove In the Name of the King ha catturato l’attenzione di 237.000 spettatori (1.9%).