Ascolti tv mercoledì 30 luglio: Sister Act 2, Temptation Island, Il caso

Su Rai1 Sister Act 2 – Più svitata che mai ha interessato 1.911.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale5 Temptation Island ha conquistato 4.340.000 spettatori con uno share del 31.4%. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone 3 intrattiene 847.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Chicago Med incolla davanti al video 660.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Il Caso segna 495.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 583.000 spettatori (4.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 509.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Ultimatum alla Terra ottiene 372.000 spettatori (2.5%).

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.995.000 spettatori (18.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.664.000 spettatori pari al 28.4%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 555.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 864.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 857.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.358.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 787.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 675.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.039.000 spettatori (6.3%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.057.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.999.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.668.000 spettatori (17.6%), mentre Sarabanda ha convinto 2.270.000 spettatori (19.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (362.000 – 4%), The Rookie totalizza 440.000 spettatori con il 4% e Blue Bloods 633.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 274.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 426.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.896.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 700.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa interessa 826.000 spettatori (6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 127.000 spettatori pari all’1.2%.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

