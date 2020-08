Ascolti tv mercoledì 26 agosto: Superquark, Come sorelle, Codice 999

Ascolti tv martedì 25 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 26 agosto 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Superquark con Piero Angela. Su Rai 2 la serie tv Cobra 11. Su Rai 3 il film The Square. Canale 5 ha invece mandato in onda l’ultima puntata della soap opera turca, Come sorelle. Su Italia 1 il film Codice 999. Rete 4 ha trasmesso Il terzo indizio. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 26 agosto 2020?

Ascolti tv 26 agosto 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Superquark ha conquistato 2.333.000 spettatori pari al 13.9 per cento di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Come Sorelle ha raccolto davanti al video 2.249.000 spettatori con uno share del 13.9 per cento. Su Rai 2 la 24esima stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.040.000 spettatori (5.8 per cento). Su Italia 1 Codice 999 ha intrattenuto 1.155.000 spettatori (7 per cento). Su Rai 3 The Square ha incollato 573.000 spettatori con il 3.5 per cento. Su Rete 4 la replica de Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 839.000 spettatori (5.5 per cento). Su La7 Flightplan – Mistero in volo ha registrato 437.000 spettatori con il 2.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè conquista 3.274.000 spettatori (17 per cento). Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.653.000 spettatori con uno share del 13.8 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 905.000 spettatori (4.7 per cento). Su Italia1 C.S.I. 10 ha registrato 933.000 spettatori con il 4.9 per cento. Su Rai 3 Un Posto al Sole interessa 1.356.000 spettatori (7 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia News ha radunato 1.407.000 individui all’ascolto (7.6 per cento) nella prima parte e 1.291.000 spettatori (6.7 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.137.000 spettatori (5.9 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.295.000 spettatori pari al 20.6 per cento, mentre Reazione a Catena è visto da 3.492.000 spettatori con il 24.8 per cento. Su Canale 5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 974.000 spettatori (9.4 per cento), mentre The Wall ha convinto 1.774.000 spettatori con il 13.3 per cento.

