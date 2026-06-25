Ascolti tv mercoledì 24 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 24 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Temptation Island. Su Italia 1 Big Game – Caccia al presidente. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 24 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.