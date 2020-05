Ascolti tv mercoledì 20 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 20 maggio 2020? Ieri sera in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima puntata, in replica, di Nero a metà, fiction con protagonista Claudio Amendola, mentre su Rai 2 è stato trasmesso lo show comico di Maurizio Battista, Poco di tanto. Su Canale 5, sempre in replica, è tornato Tu sì que vales con una nuova puntata. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 20 maggio 2020?

Ascolti tv 20 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la sfida degli ascolti è Rai 1 con la replica della fiction Nero a Metà che ha conquistato 3.430.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la replica di Tu sí que vales ha raccolto davanti al video 3.318.000 spettatori pari al 18,2% di share. Su Rai 2 Poco di Tanto con Maurizio Battista ha divertito 872.000 spettatori pari al 3,5% di share. Su Italia 1 il film Scontro tra Titani ha appassionato 1.460.000 spettatori (5,8%). Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha raccolto davanti al video 2.040.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete 4 Mr. Crocodile Dundee ha registrato un ascolto medio di 911.000 spettatori con il 3,7% di share. Su La7 Atlantide – Capaci, fine storia mai ha totalizzato 915.000 spettatori con uno share del 4,6%. Su Tv8 Ex Amici Come Prima ha intrattenuto 689.000 spettatori con il 2,7%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la replica de Soliti Ignoti ha ottenuto 4.835.000 spettatori con il 18,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 5.189.000 spettatori con uno share del 19,4%. Su Rai 2 l'approfondimento di TG2 Post ha ottenuto 1.112.000 spettatori con il 4.,%. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato 1.079.000 spettatori con il 4,1%. Su Rai 3 Palestre di Vita ha raccolto davanti al video 834.000 spettatori con il 3,3% mentre a seguire la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 962.000 spettatori pari al 3,6%. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.244.000 persone (4,9%) nella prima parte e 1.372.000 spettatori (5,1%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 2.247.000 spettatori (8,5%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L'Eredità per l'Italia ha raccolto 4.098.000 spettatori (20,8%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro ha fatto giocare 3.552.000 spettatori (18,9%).

