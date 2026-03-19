Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv mercoledì 18 marzo: Morgane 5, Vanina 2, Stasera tutto è possibile

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Morgane 5. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Vanina 2. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 18 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Morgane 5: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Morgane 5: il cast (attori e personaggi) della serie
Ti potrebbe interessare
TV / Morgane 5: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Morgane 5: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Morgane 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata su Rai 1
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 18 marzo 2026
TV / Vanina 2 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2026 su Rai 3
TV / Stasera tutto è possibile 2026: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 18 marzo
TV / Morgane 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ricerca