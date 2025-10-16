TV
Ascolti tv mercoledì 15 ottobre: Il commissario Montalbano, This is me, Realpolitik
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 15 ottobre2025? Su Rai 1 è andato in onda Il Commissario Montalbano. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Canale 5 This is me. Su Italia 1 The great wall. Su Rete 4 Realpolitik. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 15 ottobre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 15 ottobre 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano ha interessato 3.072.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5 This is Me partito senza pubblicità attaccato a La Ruota della Fortuna ha conquistato 2.558.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Occhi di Gatto intrattiene 555.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 The Great Wall incolla davanti al video 1.095.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.384.000 spettatori (9%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 443.000 spettatori (3.4%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.227.000 spettatori e il 7.2%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.111.000 spettatori (20.9%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.775.000 spettatori (23.2%) dalle 20:51 alle 21:51. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.248.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.297.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:46 alle 21:48. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 431.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.202.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.112.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.460.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 966.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.647.000 spettatori (8%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.956.000 spettatori pari al 23.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 4.154.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.202.000 spettatori (19.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.210.000 spettatori (21.8%).
