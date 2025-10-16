Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.111.000 spettatori (20.9%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.775.000 spettatori (23.2%) dalle 20:51 alle 21:51. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.248.000 – 21.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.297.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:46 alle 21:48. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 431.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.202.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.112.000 spettatori (5.6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.460.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 966.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.647.000 spettatori (8%).