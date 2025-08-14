Ascolti tv mercoledì 13 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 13 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Poly. Su Rai 2 Rocco Schiavone 4. Su Rai 3 Il Colibrì. Su Canale 5 Fragili 2. Su Rete 4 Zona bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 13 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.