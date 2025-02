Su Rai 1, la seconda serata del Festival di Sanremo 2025 ha conquistato una media di 11,6 milioni di spettatori per uno share del 64,5% (l dato si riferisce alla “total Audience”, comprensiva anche degli ascolti in differita e su tutti i dispositivi) [ Qui i dettagli sugli ascolti della seconda serata del festival e il confronto con le edizioni passate ].

Su Rai 1 il Primafestival ha totalizzato uno share del 40,11% con 8.948.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha fatto segnare l’8,1% con 1.979.000 spettatori.

Su Rai 2 il TG2 Post ha conquistato l’1,52% con 374.000 spettatori. Su Italia 1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato il 4,44% con 1.061.000 spettatori.

Su Rai 3 Il Cavallo e la Torre ha radunato davanti al video 981.000 spettatori, per uno share del 4,24%, mentre a seguire Un Posto al Sole è stato seguito da 1.423.000 spettatori (5,83%).

Su Rete 4 Quattro di Sera ha totalizzato uno share del 4,31% con 990.000 spettatori nella prima parte e il 3,72% con 802.000 spettatori nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha informato 1.386.000 spettatori (5,76%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha fatto giocare 4.953.000 spettatori pari a uno share del 27,62%. Su Canale 5 Avanti un altro è stato la scelta di 3.503.000 spettatori (20,7%).

Su Rai 2 il TGSport Sera è stato seguito da 447.000 spettatori (share del 3,31%), mentre a seguire Blue Bloods ha interessato 563.000 spettatori (3,42%) nel primo episodio e 695.000 spettatori (3,92%) nel secondo episodio.

Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha registrato 401.000 spettatori (2,57%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie ha raccolto davanti al video 579.000 spettatori (2,99%).

Su Rai 3 i TGR hanno informato 2.417.000 spettatori (13,01%) e a seguire Blob ha fatto segnare il 4.83% con 962.000 spettatori, mentre Via dei Matti n.0 ha siglato il 3,92% con 837.000 spettatori.

Su Rete 4 La Promessa ha interessato 902.000 spettatori (4,55%). Su La7 Famiglie d’Italia ha fatto giocare 281.000 spettatori pari all’1,76% di share.

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

