Ascolti tv martedì 9 giugno 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 9 giugno 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda l’evento benefico Con il cuore, Nel nome di Francesco diretto da Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della serie tv La cattedrale del mare. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 9 giugno 2020?

Ascolti tv 9 giugno 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1, l'evento di beneficenza Con il cuore – Nel nome di Francesco ha interessato 3.209.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 invece l'ultima puntata de La cattedrale del mare ha interessato 2.387.000 spettatori pari all'11.2% di share. La serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione, che dovrebbe uscire (Covid permettendo) nel 2021 ma su Netfflix. Su Rai 2 invece il film La fuitina sbagliata con protagonista la coppia comica i Soldi Spicci ha coinvolto 1.546.000 spettatori agli ascolti pari al 6.1% di share, mentre su Rai 3 Cartabianca con la Berlinguer ha coinvolto 1.147.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Italia 1 l'appuntamento del martedì con Le Iene Show ha interessato 1.975.000 spettatori (11.1%), mentre su La7 DiMartedì ha registrato 1.309.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza invece 1.076.000 spettatori con il 5.9% di share. Su TV8 Quantum of Solace ha segnato il 3.1% con 754.000 spettatori mentre sul Nove L'Acchiappadenti ha catturato l'attenzione di 369.000 spettatori (1.6%). Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Vasco, la Tempesta Perfetta ottiene 4.552.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.557.000 spettatori con uno share del 17.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.9% con 1.258.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 819.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 Geo – Vacanze Italiane piace a 920.000 spettatori (3.9%)e VoxPopuli ha appassionato 776.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.223.000 individui all'ascolto (5%) nella prima parte e 1.391.000 (5.5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.990.000 spettatori (8%). Su TV8 la replica di Guess my Age piace a 533.000 spettatori con il 2.1% di share e sul Nove quella di Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 420.000 spettatori con l'1.6%. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.529.000 spettatori (18.7%) mentre L'Eredità ha giocato con 3.965.000 spettatori (22.4%). Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! segna 1.767.000 spettatori con il 13.6% di share e quella di Avanti un Altro! 2.832.000 con il 16.7% di share.

