Ascolti tv martedì 8 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 8 settembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film dedicato ad Enrico Piaggio. Su Rai 2 la prima puntata della nuova edizione di Boss in incognito. Su Rai 3 la prima puntata della nuova edizione di Cartabianca. Su Canale 5 il quarto episodio del film Windstorm, in prima visione. Su Italia 1 la partita di Nations League Francia-Croazia. Su Rete 4 invece l’approfondimento di Fuori dal coro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 8 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 8 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Notizia in aggiornamento

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Notizia in aggiornamento

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, VEDI L’ARCHIVIO

Potrebbero interessarti Uomini e Donne, Davide Donadei e Gianluca De Matteis sono i nuovi tronisti Django Unchained: trama e cast del film in onda su Tv8 Mauro Corona, l’ospite fisso di Cartabianca: carriera, vita privata, moglie, dove vive