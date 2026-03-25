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Ascolti tv martedì 24 marzo: Le libere donne, GF Vip, DiMartedì

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Credit: AGF
di Marco Nepi
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Ascolti tv martedì 24 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 24 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Le libere donne. Su Rai 2 Stasera a letto tardi. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 GF Vip. Su Italia 1 Spider Man 2. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 24 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 24 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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