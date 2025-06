Ascolti tv martedì 24 giugno: Simon Coleman, Gigi & friends, Storie al bivio

Su Rai1 la replica di Màkari 3 ha interessato 1.713.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Gigi & Friends – Sicily for Life ha conquistato 2.016.000 spettatori con uno share del 17.5%. Su Rai2 Storie al Bivio Show intrattiene 484.000 spettatori pari al 3.1% nella presentazione di circa 40 minuti e 416.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Benfica-Bayern Monaco incolla davanti al video 1.494.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna 626.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 815.000 spettatori (7.2%). Su La7 Inchieste in Movimento raggiunge 551.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 No Time to Die ottiene 414.000 spettatori con il 3.4%.