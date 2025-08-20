Icona app
TV

Ascolti tv martedì 19 agosto: Watson, Amore sul Danubio, Yoga Radio Estate

di Antonio Scali
Ascolti tv martedì 19 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 19 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Amore sul Danubio. Su Rai 3 Restiamo amici. Su Canale 5 Watson. Su Rete 4 Il bisbetico domato. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 19 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv martedì 19 agosto 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

Ricerca