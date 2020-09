Ascolti tv martedì 15 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 15 settembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la replica de Il commissario Montalbano – La giostra degli scambi. Su Canale 5 il film con Lady Gaga e Bradley Cooper, A star is born. Su Rai 2 il programma Boss in incognito. Italia 1 ha invece proposto il film Deadpool. Rai 3, Rete 4 e La7 hanno invece puntato sui programmi di informazione e dibattito politico. Rispettivamente hanno trasmesso Cartabianca, Fuori dal coro e DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 15 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 15 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.445.000 spettatori con il 18.8 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.569.000 spettatori con uno share del 15.1 per cento. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.1 per cento con 970.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.235.000 spettatori con il 5.2 per cento. Su Rai 3 Tutto su mia Madre ha convinto 987.000 spettatori pari al 4.4 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.698.000 spettatori pari al 7.2 per cento. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.192.000 individui all’ascolto (5.2 per cento) nella prima parte e 1.156.000 (4.8 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.673.000 spettatori (7.1 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.318.000 spettatori (19.2 per cento) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.143.000 spettatori (24.5 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.315.000 spettatori con l’11.5 per cento di share e Caduta Libera 2.550.000 con il 16 per cento di share.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Baby 3 arriva su Netflix: trama e cast dell’ultima stagione Anna Lou Castoldi in Baby 3: cosa sappiamo sulla figlia di Morgan e Asia Argento Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la casa dopo 24 ore