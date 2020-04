ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 14 aprile 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda il concerto de Il Volo, mentre su Rai 2 la finale di Pechino Express. Canale 5 ha puntato su un film tratto da un romanzo della Rowling. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 14 aprile 2020?

Ascolti tv 14 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 è andato in onda il concerto de Il Volo – Un’avventura straordinaria che ha conquistato in replica 4.272.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 Animali Fantastici e dove trovarli ha interessato 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share, mentre la finale di Pechino Express su Rai 2 ha coinvolto 3.045.000 spettatori pari all’11.5% di share: un dato importante per il secondo canale di Viale Mazzini che conferma il carisma di quest’edizione del programma.

Su Rai 3 Cartabianca ha interessato 1.158.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%, mentre su Rete 4 Fuori dal Coro ha coinvolto 1.343.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.775.000 spettatori con uno share del 6.5%, su TV8 Ben Hur invece segna l’1.6% di share con 460.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.463.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.854.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.638.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.452.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.118.000 spettatori con il 3.8% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 944.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.478.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 1.337.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.855.000 spettatori (9.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 730.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 336.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 la replica de L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.216.000 spettatori (15.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.750.000 spettatori (19.1%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 3.022.000 spettatori (14.7%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.403.000 spettatori (18.2%)

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI