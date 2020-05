Ascolti tv martedì 12 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 12 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il film Io sono Mia, un omaggio a Mia Martini che in questa pellicola è interpretata da Serena Rossi. Su Canale 5 invece è andato in onda in prima tv Missione Impossible – Fallout, il sesto capitolo della serie con protagonista Tom Cruise. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 12 maggio 2020?

Ascolti tv 12 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Ieri sera, Rai 1 ha voluto ricordare Mia Martini a 25 anni dalla morte con la fiction a lei dedicata. A interpretare l’iconica cantante è stata Serena Rossi. Il film-fiction Io sono Mia è stato visto da 3.758.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale 5 in prima tv invece è andato in onda il sesto capitolo della serie di Mission Impossible, Fallout, seguito da 2.697.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Italia 1 l’appuntamento con Le Iene Show invece ha catturato l’attenzione di 2.116.000 spettatori (10.8%), un ottimo risultato che insegue quello di Canale 5. Su Rai 3 Cartabianca ha coinvolto 1.518.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%, su Rete 4 Fuori dal coro ha totalizzato 1.433.000 spettatori con il 7.1% di share, mentre su La7 DiMartedì ha registrato 1.538.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Rai 2 il film A Napoli non piove mai ha interessato 1.715.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su TV8 Crazy Night – Festa col Morto ha segnato l’1.6% con 425.000 spettatori mentre sul Nove Noah ha catturato l’attenzione di 284.000 spettatori (1.2%). Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.265.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.287.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.1% con 1.457.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.246.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Palestre di Vita ha appassionato 813.000 spettatori pari al 3.1% e Un Posto al Sole 798.000 (2.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.501.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1,579.000 (5.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.513.000 spettatori (9%). Su TV8 Guess my Age piace a 763.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 296.000 spettatori con l’1.1% Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 3.002.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.394.000 spettatori (21.7%). Su Canale 5 Avanti il Primo!segna 2.285.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 3.564.000 con il 18.3% di share. 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni di Alessandro Cattelan oggi, 12 maggio Io sono Mia in tv e streaming: dove vedere il film su Mia Martini Io sono mia cast: attori e personaggi del film in replica su Rai 1