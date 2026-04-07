Ascolti tv lunedì 6 aprile: Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia

Ascolti tv lunedì 6 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Io e te dobbiamo parlare. Su Rai 2 The Floor. Su Rai 3 Lo Stato delle Cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Le donne della Bibbia. Su Italia 1 Transporter 3. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 6 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 6 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Io e te dobbiamo parlare interessa 2.444.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia conquista 2.042.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 787.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Trasnporter 3 incolla davanti al video 938.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.083.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 624.000 spettatori (5.5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 535.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 738.000 spettatori (5.5%). Sul Nove Little Big Italy raduna 450.000 spettatori con il 2.9%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.322.000 spettatori (24%) dalle 20:41 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.435.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.550.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 543.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 909.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.038.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.111.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 955.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 680.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 2.440000 spettatori pari al 21.4%, mentre L’Eredità coinvolge 3.546.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.255.000 spettatori (12.1%), mentre Caduta Libera convince 1.915.000 spettatori (14.9%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
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