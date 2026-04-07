Ascolti tv lunedì 6 aprile: Io e te dobbiamo parlare, Le donne della Bibbia

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.322.000 spettatori (24%) dalle 20:41 alle 21:38. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.435.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.550.000 spettatori pari al 25.1% dalle 20:49 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 543.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 909.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.038.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.111.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 955.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 680.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte.