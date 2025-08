Ascolti tv lunedì 4 agosto: Califano, Battiti Live 2025, Filorosso

Su Rai1 Califano ha interessato 1.549.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 Battiti Live ha conquistato 2.064.000 spettatori con uno share del 19.3%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 702.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 1.183.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Filorosso segna 643.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Gold Run – L’oro di Hitler totalizza un a.m. di 709.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Mala – Banditi a Milano raggiunge 317.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 422.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 456.000 spettatori con il 3.1%. Sul 20 Survivor fa sintonizzare 336.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Snake Eyes – G.I. Joe Le origini è scelto da 201.000 spettatori (1.4%). Su Iris Adele e l’enigma del faraone è seguito da 269.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.810.000 spettatori (17.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.420.000 spettatori pari al 26.9%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 457.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.031.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 735.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.237.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 700.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 562.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.162.000 spettatori (7.1%). Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 439.000 spettatori (2.8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2.114.000 spettatori pari al 21.1%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.136.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.571.000 spettatori (17.9%), mentre Sarabanda ha convinto 2.094.000 spettatori (18.1%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (314.000 – 3.6%), The Rookie totalizza 425.000 spettatori con il 3.9% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 548.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 277.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 474.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.905.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 605.000 spettatori (4.1%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

