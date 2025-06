Ascolti tv lunedì 23 giugno: Noos, Filorosso, Yara

Su Rai1 la prima puntata di Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 2.214.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5 Yara ha conquistato 2.709.000 spettatori con uno share del 17.8%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 578.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 la partita del Mondiale per Club – Atletico Madrid-Botafogo incolla davanti al video 1.558.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3 Filorosso segna 480.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (6.8%). Su La7 100 Minuti raggiunge 517.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 296.000 spettatori con l’1.9%.