Ascolti tv lunedì 21 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 21 settembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda uno speciale dedicato alle elezioni di Porta a Porta. Su Rai 2 una nuova puntata di Boss in incognito. Su Rai 3 lo speciale del Tg3. Su Canale 5 una puntata di Grande Fratello Vip. Su Italia 1 il film Colombiana. Su Rete 4 invece Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 21 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 21 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 ha conquistato 1.214.000 spettatori pari al 7,3% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.000.000 spettatori pari al 18,5% di share. Su Rai 2 Boss in Incognito ha interessato 2.008.000 spettatori pari all’8,8% di share. Su Italia 1 Colombiana ha catturato l’attenzione di 1.736.000 spettatori (7.9%). Su Rai 3 il Tg3 Speciale ha raccolto davanti al video 518.000 spettatori pari ad uno share del 2,5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 642.000 spettatori con il 3,8% di share. Su La7 Speciale TgLa7 – #MaratonaMentana ha registrato 674.000 spettatori con uno share del 3,7%. Su TV8 Gomorra 3 ha segnato il 2,8% con 631.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto 3.988.000 spettatori con il 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 3.431.000 spettatori con uno share del 13,6%. Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post ha segnato il 4% con 1.023.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 972.000 spettatori con il 3,9%. Su Rai 3 Tutto su mia Madre ha appassionato 1.164.000 spettatori pari al 4,9% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.579.000 spettatori pari al 6,3%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.341.000 persone (5,5%) nella prima parte e 1.187.000 (4,7%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.214.000 spettatori (8.8%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha fatto giocare 4.220.000 spettatori (22,8%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.814.000 con il 15,9% di share. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 476.000 spettatori (2,8%) e a seguire Castle 914.000 (4,2%). Su Italia 1 Dr. House ha totalizzato il 2,5% con 522.000 spettatori.

