Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendetta

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.963.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.271.000 spettatori (24.1%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.181.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.394.000 spettatori pari al 24.9% dalle 20:50 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 605.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.222.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.123.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.054.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.169.000 spettatori (9.9%).