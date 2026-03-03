TV
Ascolti tv lunedì 2 marzo: Ulisse, Scherzi a parte, Io sono vendetta
Ascolti tv lunedì 2 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 2 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse. Su Rai 2 Pattini d’argento. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Io sono vendetta. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 2 marzo 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 2 marzo 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza interessa 3.068.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte conquista 3.588.000 spettatori con uno share del 26%. Su Rai2 Pattini d’argento intrattiene 646.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia1 Io sono vendetta incolla davanti al video 941.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.150.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 611.000 spettatori (4.6%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 984.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 278.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Enzo Tortora – Ho voglia di immaginarmi altrove raduna 169.000 spettatori con l’1%. Sul 20 Il monaco fa sintonizzare 317.000 spettatori (1.6%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.963.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi arriva a 5.271.000 spettatori (24.1%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.181.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.394.000 spettatori pari al 24.9% dalle 20:50 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 605.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.058.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.222.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.123.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 1.054.000 spettatori e il 4.8% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.169.000 spettatori (9.9%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.666.000 spettatori pari al 25.7%, mentre L’Eredità coinvolge 4.723.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.767.000 spettatori (13.9%), mentre Caduta Libera convince 2.854.000 spettatori (17.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (397.000 – 3.2%), 9-1-1: Lone Star conquista 276.000 spettatori con l’1.8% e 9-1-1 433.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 435.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 643.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.535.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.097.000 spettatori (5.6%) e Il Provinciale sigla 870.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.221.000 spettatori (7.2%), mentre La Promessa intrattiene 1.107.000 spettatori (5.6%). Su La7 Speciale TGLa7 raduna 393.000 spettatori pari al 2.6%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.