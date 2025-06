Ascolti tv lunedì 2 giugno: Speciale Ulisse, Il Volo – Tutti per uno

Su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato 1.963.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo ha conquistato 2.105.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 la finale playoff di Serie C – Ternana-Pescara intrattiene 582.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 821.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.197.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 682.000 spettatori (5.4%). Su La7 100 Minuti raggiunge 797.000 spettatori e il 4.9%.