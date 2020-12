Ascolti tv lunedì 14 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film Ben is back. Su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Su Rai 2 Guarda Stupisci. Su Italia 1 il film Braven – Il coraggioso. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su La7 Otto e mezzo: speciale Obama. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 13 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 14 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la prima tv di Ben is Back ha conquistato 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.356.000 spettatori pari al 20% di share. Su Rai 2 Guarda… Stupisci – Special Selection ha interessato 1.006.000 spettatori pari al 4,3% di share. Su Italia 1 Brave – Il Coraggioso ha intrattenuto 1.711.000 spettatori (6,9%). Su Rai 3 Report ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori pari ad uno share del 9,7%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha totalizzato un ascolto medio di 1.074.000 spettatori con il 5,6% di share. Su La7 Otto e Mezzo – Speciale Obama ha registrato 600.000 spettatori con uno share del 2,4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto 5.203.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato una media di 4.466.000 spettatori con uno share del 16,3%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 4,1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.354.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 Che Succ3de? ha raccolto 1.350.000 spettatori con il 5,2%. Un Posto al Sole ha raccolto 1.860.000 spettatori con il 6,8%. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.371.000 persone (5,2%) nella prima parte e 1.296.000 (4,7%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.540.000 spettatori (6%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha raccolto 5.361.000 spettatori (24,4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera ha interessato 3.758.000 spettatori (17,5%). Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 735.000 spettatori (3,6%), NCIS ha segnato 1.211.000 spettatori (5%). Su Italia 1 il daytime di Amici di Maria De Filippi ha raccolto 674.000 spettatori con il 3,3%. CSI: New York ha ottenuto 647.000 spettatori (2,7%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 14 dicembre

Rai 1 con Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 546.000 telespettatori pari al 12,1% mentre Uno Mattina raccoglie 1.039.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 768.000 spettatori (13.9%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.133.000 spettatori (19.1%), nella prima parte, 981.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte e 849.000 spettatori (15.3%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 199.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 146.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, 204.000 (3.6%), nel secondo, e 200.000 (3.6%) nel terzo episodio. Su Rai 3 Agorà convince 539.000 spettatori pari al 9.1% di share. A seguire Mi Manda Rai 3 segna 326.000 spettatori con il 5.9%.

