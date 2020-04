ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 aprile 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andato in onda un altro appuntamento con il Commissario Montalbano. Su Canale 5 lo speciale Rock Economy. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 aprile 2020?

Ascolti tv 13 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Il commissario Montalbano non si smentisce mai. Su Rai 1 è andato in onda l’episodio Il gatto e il Cardellino che ha catturato l’attenzione di 6.118.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale 5 invece il Rock Economy di Adriano Celentano ha interessato 2.223.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai 2 l’appuntamento con la replica di Stasera tutto è possibile ha coinvolto 1.478.000 spettatori pari al 5.9% di share, mentre su Rai 3 Report ha interessato 2.440.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Italia 1 Jurassic Park ha interessato 1.995.000 spettatori (7.3%), mentre su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.575.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 L’Ultimo Imperatore ha registrato 459.000 spettatori con uno share del 2%. Su TV8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha segnato l’1.7% con 508.000 spettatori mentre sul Nove Tropical Island – Le Isole delle Meraviglie ha catturato l’attenzione di 373.000 spettatori (1.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.405.000 spettatori con il 17.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.946.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.1% con 1.586.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.494.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.123.000 spettatori pari al 3.8% e Un Posto al Sole 1.037.000 (3.4%). Su Rete4 la Presentazione di Quarta Repubblica ha radunato 1.454.000 individui all’ascolto (4.7%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.488.000 spettatori (8.1%). Su TV8 Guess my Age piace a 748.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 394.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.402.000 spettatori (15.5%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.725.000 spettatori (18.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.708.000 spettatori con il 12.8% di share e Avanti un Altro! 4.255.000 con il 17.4% di share.

