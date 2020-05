Ascolti tv lunedì 11 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 11 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda un’altra replica del Commissario Montalbano che ha visto come guest star Belen Rodriguez, mentre su Canale 5 è andato in onda l’ultimo film della trilogia del Signore degli Anelli, Il ritorno del re. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 11 maggio 2020?

Ascolti tv 11 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 è andato in onda un altro episodio del Commissario Montalbano, intitolato Il campo del vasaio: il film ha visto coinvolta come guest star anche Belen Rodriguez ed è stato seguito da 6.035.000 spettatori pari al 23% di share, vincendo la battaglia per gli ascolti di ieri sera. Al secondo posto vediamo Il Signore degli Anelli: ieri sera è andato in onda l’ultimo capitolo della trilogia, Il ritorno del Re, che ha appassionato 1.596.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai 2, la replica di Stasera tutto è possibile ha colpito 1.470.000 spettatori pari al 6.3% di share, mentre su Rai 3 Report ha raccolto 2.310.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Italia 1 Emigratis ha intrattenuto 1.556.000 spettatori con il 6.7%, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha coinvolto 1.665.000 spettatori con il 7.8% di share. Su La7 Schegge di Paura ha registrato 823.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Delitti – Il Piccolo Lorys segna 524.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Africa Selvaggia ha raccolto 273.000 spettatori con l’1.2%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 5.135.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.259.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.440.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.307.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Palestre di Vita raccoglie 862.000 spettatori con il 3.2% mentre la soap in replica Un Posto al Sole ha appassionato 805.000 spettatori pari al 2.8%. Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto un ascolto medio di 3.373.000 spettatori (19.3%) mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 4.629.000 spettatori (21.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 2.541.000 spettatori (15.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.699.000 spettatori (18.3%). 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

