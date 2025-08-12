TV
Ascolti tv lunedì 11 agosto: Io sono Mia, Annalisa, Filorosso
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 11 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Io sono Mia. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Kursk. Su Canale 5 Annalisa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 11 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv lunedì 11 agosto 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Io sono Mia ha interessato 1.594.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Annalisa – Tutti in Arena ha conquistato 1.606.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 553.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 996.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 Filorosso segna 670.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Kursk totalizza un a.m. di 506.000 spettatori (4.2%). Su La7 50 volte il primo bacio raggiunge 456.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 408.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Little Big Italy raduna 335.000 spettatori con il 2.6%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Techetechetè raduna 2.327.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.888.000 spettatori pari al 26.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 913.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 693.000 spettatori (5%), mentre Fin Che la Barca Va appassiona 573.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 684.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.052.000 spettatori (7.2%).
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 1.896.000 spettatori pari al 20.4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.726.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.301.000 spettatori (15.5%), mentre Sarabanda ha convinto 1.818.000 spettatori (17.3%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (366.000 – 4.4%), The Rookie totalizza 375.000 spettatori con il 3.7% e N.C.I.S. – Unità Anticrimine 430.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 417.000 spettatori (4.4%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 439.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.688.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 686.000 spettatori (5.4%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.