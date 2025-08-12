Ascolti tv lunedì 11 agosto: Io sono Mia, Annalisa, Filorosso

Su Rai1 Techetechetè raduna 2.327.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.888.000 spettatori pari al 26.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 913.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Viaggio in Italia è seguito da 693.000 spettatori (5%), mentre Fin Che la Barca Va appassiona 573.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 684.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.052.000 spettatori (7.2%).