Ascolti tv giovedì 21 maggio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 21 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Vivi e lascia vivere, mentre su Canale 5 è stato proposto ai telespettatori il film comico In questo mondo di ladri. Su Italia 1 un nuovo capitolo, invece, di Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 1). Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 21 maggio 2020?

Ascolti tv 21 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera A vincere la serata con la fiction Vivi e Lascia Vivere è Rai 1: la serie conquistato 6.249.000 spettatori pari al 25.6% di share, mentre su Canale 5 il film In questo Mondo di Ladri ha ottenuto 1.946.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Rai2 Made in… Arteteca ha intrattenuto 1.107.000 spettatori pari al 4.5% di share, mentre su Italia 1 Hunger Games – Il Canto della Rivolta: parte 1 ha interessato 1.085.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 Rush ha avuto un pubblico di 829.000 spettatori pari ad uno share del 3%, mentre su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto un a.m. di 1.354.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 PiazzaPulita ha interessato 1.202.000 spettatori con uno share del 6.1%. Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha visto 4.960.000 spettatori con il 19.1%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha divertito ieri sera 4.246.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto uno share del 4.6% con 1.223.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI ha guadagnato 1.139.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai3 Palestre di Vita è stata la scelta di 718.000 spettatori pari al 3%, mentre Un Posto al Sole di 804.000 persone (3.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha avuto un pubblico di 1.397.000 individui (5.7%) nella prima parte e 1.296.000 (4.9%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.300.000 spettatori (9%). Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 6 ha registrato un ascolto medio di 2.358.000 spettatori (17.5%) mentre L’Eredità di 3.858.000 spettatori (21.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! ha avuto un pubblico di 1.950.000 spettatori con il 14.9% di share e Avanti un Altro! di 3.221.000 con il 18.8% di share. 🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

