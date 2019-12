Ascolti tv giovedì 19 dicembre 2019: Sanremo Giovani, All together now

Ascolti tv giovedì 19 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 19 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani, che ha decretato 5 degli 8 cantanti che a febbraio gareggeranno sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte. Canale 5 rispondeva con una nuova puntata di All together now, lo show con Michelle Hunziker. Sugli altri canali vari film come La ragazza del treno su Rai 3, Principe azzurro cercasi su Rai 2, Insurgent su Italia 1.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, giovedì 19 dicembre?

Ascolti tv 19 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

A vincere la sfida degli ascolti è All Together Now su Canale 5 che conquista il 14,7% pari a 2.583.000 spettatori. Non benissimo invece la finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus che si ferma a 2.332.000 spettatori pari al 13% di share.

Su Rai 2 Principe Azzurro Cercasi ha divertito 1.426.000 spettatori pari al 6,5% di share. Su Italia 1 il film The Divergent Series: Insurgent ha appassionato 1.212.000 spettatori (5,6%). Su Rai 3 La Ragazza del treno ha raccolto davanti al video 1.061.000 spettatori pari ad uno share del 4,7%. Su Rete 4 l’approfondimento politico di Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 1.115.000 spettatori con il 6,5% di share.

Su La7 Piazza Pulita ha interessato 1.030.000 spettatori con uno share del 5,9%. Su TV8 il film Revenant – Redivivo ha segnato il 2,6% con 495.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il gioco I soliti ignoti vince nella sua fascia con 4.788.000 spettatori con il 19,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.400.000 spettatori con uno share del 18,1%. Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post segna il 3,2% con 788.000 spettatori.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

La sfida dei quiz nel preserale è vinta da L’Eredità su Rai 1, con cui ha giocato con 4.667.000 spettatori (25%). Su Canale 5 Conto alla Rovescia di Gerry Scotti segna 3.027.000 spettatori con il 16,6% di share.

