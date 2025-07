Su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 1.798.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Temptation Island (qui la cronaca della puntata) ha conquistato 3.489.000 spettatori con uno share del 29.2%. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 696.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Mortal Kombat incolla davanti al video 648.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 L’erede segna 647.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 The Italian Job totalizza un a.m. di 688.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 747.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 Rocky II ottiene 337.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo raduna 399.000 spettatori con il 2.7%.