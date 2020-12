Ascolti tv giovedì 17 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 17 dicembre 2020? Su Rai 1 è andata in scena la finale di Sanremo Giovani. Su Canale 5 Harry Potter e il principe mezzosangue. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 Il sindaco del rione Sanità. Su Rete 4 invece Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Su Sky Uno la prima puntata di Masterchef 10. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 17 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 17 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani ha conquistato 1.878.000 spettatori pari al 10.2 per cento di share. Su Canale 5 Harry Potter e il principe mezzosangue ha raccolto davanti al video 2.277.000 spettatori con uno share del 12.3 per cento. Su Rai 2 9-1-1 in replica ha interessato 939.000 spettatori (4.9 per cento). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.660.000 spettatori (9.5 per cento). Su Rai 3 Il sindaco del Rione Sanità ha incollato 1.179.000 spettatori con il 4.9 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.374.000 spettatori (7.3 per cento). Su La7 Speciale Piazzapulita – La Ricaduta ha registrato 1.220.000 spettatori con il 5.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno registra 4.790.000 spettatori pari al 17.5 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.458.000 spettatori con il 16.3 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.046.000 spettatori (3.8 per cento). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine ha registrato 1.232.000 spettatori con il 4.6 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? è visto da 1.388.000 spettatori (5.3 per cento) e Un Posto al Sole da 1.792.000 spettatori (6.6 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.334.000 individui all’ascolto (5 per cento) nella prima parte e 1.234.000 spettatori (4.5 per cento) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.161.000 spettatori (7.9 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.560.000 spettatori pari al 20.6 per cento, mentre L’Eredità è visto da 5.238.000 spettatori con il 24.7 per cento. Su Canale 5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.396.000 spettatori (14.2 per cento), mentre Caduta Libera ha convinto 3.486.000 spettatori con il 16.8 per cento.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 17 dicembre

Rai 1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 545.000 spettatori (12.2 per cento), mentre Unomattina è visto da 1.064.000 spettatori (17.2 per cento). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 829.000 spettatori (15.3 per cento). Su Canale 5 Tg5 Prima Pagina informa 589.000 spettatori con il 16.8 per cento; Mattino Cinque ha raccolto 1.101.000 spettatori pari al 18 per cento nella prima parte, 907.000 spettatori pari al 16.8 per cento nella seconda parte e 818.000 spettatori pari al 14.8 per cento nella terza parte di breve durata.

