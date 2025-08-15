TV
Ascolti tv giovedì 14 agosto: Un Professore 2, Fragili 2, Il padrino 2
Ascolti tv giovedì 14 agosto 2025: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 14 agosto2025? Su Rai 1 è andato in onda Un professore 2. Su Rai 3 Vacanze romane. Su Canale 5 Fragili 2. Su Rete 4 Il padrino 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 14 agosto 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv giovedì 14 agosto 2025, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.