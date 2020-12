Ascolti tv giovedì 10 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 10 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film Wonder. Su Canale 5 Harry Potter e l’ordine della fenice. Su Rai 2 Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai. Su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai 3 il programma Qui e adesso. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su La7 Piazzapulita. Su Tv8 la finale di X Factor 2020. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 10 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 10 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Wonder ha conquistato 3.559.000 spettatori pari al 14.9 per cento di share. Su Canale 5 Harry Potter e l’Ordine della Fenice ha raccolto davanti al video 2.371.000 spettatori pari all’11.5 per cento di share. Su Rai 2 Paolo Rossi – Il Campione è un sognatore che non si arrende mai ha interessato 1.462.000 spettatori pari al 5.8 per cento di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.687.000 spettatori (9.2 per cento). Su Rai 3 Qui e Adesso ha raccolto davanti al video 1.123.000 spettatori pari ad uno share del 4.8 per cento. Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 5.5 per cento di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.045.000 spettatori con uno share del 4.5 per cento. Su TV8 la finale di X Factor 2020 ha segnato il 3.2 per cento con 746.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè – Speciale Paolo Rossi ottiene 4.050.000 spettatori con il 14.8 per cento. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.814.000 spettatori con uno share del 17.6 per cento. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 5.1 per cento con 1.384.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.181.000 spettatori con il 4.4 per cento. Su Rai 3 Che Succ3de? ha convinto 1.628.000 spettatori pari al 6.1 per cento e Un Posto al Sole ha appassionato 1.912.000 spettatori pari al 7 per cento. Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.174.000 individui all’ascolto (4.3 per cento) nella prima parte e 1.337.000 (4.9 per cento) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.933.000 spettatori (7.1 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.269.000 spettatori (18.3 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 5.115.000 spettatori (23.3 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.481.000 spettatori con il 14 per cento di share e Caduta Libera 3.626.000 con il 16.8 per cento di share.

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 10 dicembre

Su Rai 1 Uno Mattina – Prima Pagina ha dato il buongiorno a 581.000 telespettatori con il 13.3 per cento di share e Uno Mattina informa 1.112.000 spettatori (18.3 per cento); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 982.000 spettatori con il 17.5 per cento di share. Su Canale 5 Mattino Cinque ha intrattenuto 942.000 spettatori (15.5 per cento) nella prima parte, 779.000 (14 per cento) nella seconda e 737.000 (12.9 per cento) nella terza.

