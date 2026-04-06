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Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche meno
Ascolti tv domenica 5 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 5 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Filumena Marturano. Su Rai 3 Il Borgo dei Borghi 2026. Su Rete 4 Codice d’onore. Su Canale 5 Le donne della Bibbia. Su Italia 1 Anche meno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 5 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 5 aprile 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.