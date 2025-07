Ascolti tv domenica 27 luglio: Imma Tataranni 2, La notte nel cuore, Report

Su Rai1 la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 ha interessato 1.738.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.088.000 spettatori con uno share del 18.3%. Su Rai2 Will Trent intrattiene 548.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Max Working – Lavori in Corso incolla davanti al video 680.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 il meglio di Report segna 958.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 627.000 spettatori (5.4%). Su La7 Navalny – Cronaca di un Omicidio di Stato raggiunge 382.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Mare forza quattro ottiene 290.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove la replica de La Corrida raduna 620.000 spettatori con il 4.8% (Il Vincitore a 471.000 e il 6.4%).